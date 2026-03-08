MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στα Ιλίσια – Γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου σε πολυκατοικία στα Ιλίσια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής το μεσημέρι της Κυριακής, (08/03).

Σύμφωνα με το newsit.gr, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σόμπα που βρισκόταν στο διαμέρισμα σε κεντρικό δρόμο των Ιλισίων.

Οι ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο μια νεαρή γυναίκα παρουσίασε έντονο άγχος και αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, οι ένοικοι των διαμερισμάτων στον πέμπτο όροφο βγήκαν στα μπαλκόνια και ζητούσαν βοήθεια, καθώς δεν μπορούσαν να περάσουν στον διάδρομο της πολυκατοικίας εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Στο συμβάν μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ιλίσια Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά

