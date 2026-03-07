Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (07/03) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη δασική έκταση.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δείτε εικόνες του korinthostv από το σημείο:
