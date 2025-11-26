Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Εύβοια – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τεταρτης (26/11) στην περιοχή Αβδελοπήγαδο στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα και βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Κύμης.

Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο