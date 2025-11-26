MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Εύβοια – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τεταρτης (26/11) στην περιοχή Αβδελοπήγαδο στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα και βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Κύμης.

Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο

Εύβοια Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας κατά Μπισμπίκη: Εγώ που σε στήριξα και ανταλλάξαμε και μηνύματα; Ε όχι ρε Βασίλη

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Έφη Μουρίκη για Βλαδίμηρο Κυριακίδη: Ερωτεύτηκα το χιούμορ του, είναι πιο κλειστός κι εγώ είμαι πιο χαρούμενη

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Ντεσπόντοφ, ατομικό για Κωνσταντέλια-Καμαρά

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν μέλη συμμορίας που διέπρατταν κλοπές στη Μηχανιώνα