Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Εύβοια – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τεταρτης (26/11) στην περιοχή Αβδελοπήγαδο στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα και βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Κύμης.
Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Δείτε βίντεο
