Φωτιά και εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σε Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ σήμανε έπειτα από φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής σε ταράτσα κατοικίας στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις -πιθανώς από φιάλες αερίου- και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά η οποία σχημάτισε έναν πολύ πυκνό και υψηλό «πίδακα» καπνού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός αστυνομικών και απομάκρυναν κατοίκους και γείτονες από το σημείο.

Σε μια από τις εικόνες που τράβηξε γείτονας φαίνεται μια μεγάλη σιδεριά που τινάχτηκε στο αέρα και έπεσε στο έδαφος. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχιζόταν μέχρι και τις 16:00.