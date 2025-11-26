MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φλώρινα: Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Πρέσπα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε, λίγη ώρα μετά τις 19:00, στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών, στο ύψος της κοινότητας Πλατέος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.

Φλώρινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

