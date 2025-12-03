MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φλώρινα: Ανήλικος έβαλε φωτιά σε θυροτηλέφωνα πολυκατοικιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας,δύο περιπτώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που τελέστηκαν στην πόλη της Φλώρινας.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας προέκυψε ότι, πρωινές ώρες της 24 και 25-12- 2024 στην πόλη της Φλώρινας, ο προαναφερόμενος ανήλικος προκάλεσε φθορές σε δύο θυροτηλέφωνα πολυκατοικιών, θέτοντας φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν αυτά ολοσχερώς.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Ελληνική Αστυνομία Φλώρινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Πόσο ακριβότερο θα είναι το κρέας για το γιορτινό τραπέζι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Με εξαιρετικό Κοβάσεβιτς στα ημιτελικά του League Cup ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Για κατασκοπεία ελέγχεται ένας Τούρκος στη Χίο – Συνελήφθη για λαθρεμπόριο τσιγάρων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε το νέο ΚΑΠΗ στην Άνω Πόλη – “Να δημιουργούμε συνθήκες ώστε κανένας να μην αισθάνεται μόνος”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης