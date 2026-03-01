MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εύβοια: Συνελήφθη μητέρα ανήλικης που βρέθηκε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ βρέθηκε να έχει καταναλώσει 17χρονη Ρομά στην Καστέλλα των Ψαχνών Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α.Τ. Διρφύων-Μεσσαπίων σχημάτισε δικογραφία σε βάρος της 35χρονης μητέρας της ανήλικης κοπέλας η οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε, συνοδεία της 58χρονης γιαγιάς της, από την οικία της στον εφημερεύοντα ιατρό του Κέντρου Υγείας Ψαχνών, ο οποίος πραγματοποίησε έλεγχο μέθης, με συσκευή αλκοολομέτρου. Στον εισπνεόμενο αέρα της κοπέλας ανιχνεύτηκε 0,16 mg/l.

Mετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της.

Εύβοια

