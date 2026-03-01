Εύβοια: Συνελήφθη μητέρα ανήλικης που βρέθηκε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ βρέθηκε να έχει καταναλώσει 17χρονη Ρομά στην Καστέλλα των Ψαχνών Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α.Τ. Διρφύων-Μεσσαπίων σχημάτισε δικογραφία σε βάρος της 35χρονης μητέρας της ανήλικης κοπέλας η οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε, συνοδεία της 58χρονης γιαγιάς της, από την οικία της στον εφημερεύοντα ιατρό του Κέντρου Υγείας Ψαχνών, ο οποίος πραγματοποίησε έλεγχο μέθης, με συσκευή αλκοολομέτρου. Στον εισπνεόμενο αέρα της κοπέλας ανιχνεύτηκε 0,16 mg/l.

Mετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της.