Εύβοια: Συνελήφθη μητέρα ανήλικης που βρέθηκε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ βρέθηκε να έχει καταναλώσει 17χρονη Ρομά στην Καστέλλα των Ψαχνών Ευβοίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α.Τ. Διρφύων-Μεσσαπίων σχημάτισε δικογραφία σε βάρος της 35χρονης μητέρας της ανήλικης κοπέλας η οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Η 17χρονη μεταφέρθηκε, συνοδεία της 58χρονης γιαγιάς της, από την οικία της στον εφημερεύοντα ιατρό του Κέντρου Υγείας Ψαχνών, ο οποίος πραγματοποίησε έλεγχο μέθης, με συσκευή αλκοολομέτρου. Στον εισπνεόμενο αέρα της κοπέλας ανιχνεύτηκε 0,16 mg/l.
Mετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
- Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το ταξίδι
- “Χάλκινος” o Κωστελίδης στο Mostoles Junior European Cup 2026 – 5ος ο Τσελίδης στην Τασκένδη, 5η η Παπαδοπούλου στο Πόρετς