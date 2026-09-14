Εύβοια: Συνελήφθη 40χρονος για 3 εμπρησμούς – Υπέδειξε τα σημεία

Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν οι Αρχές στην Εύβοια, μετά τις διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Χαλκίδας το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η έρευνα των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ευβοίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), οδήγησε στον εντοπισμό του 40χρονου, σε βάρος του οποίου προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις.

Ο άνδρας προσήχθη και, κατά την προανακριτική διαδικασία, ομολόγησε ότι προκάλεσε από πρόθεση συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση, κατά την οποία ο 40χρονος υπέδειξε στους ανακριτικούς υπαλλήλους τα ακριβή σημεία όπου είχε προκαλέσει τις πυρκαγιές, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Τα στοιχεία που προέκυψαν συσχετίστηκαν με τα ευρήματα που είχαν ήδη συγκεντρώσει οι Αρχές.

Είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2018

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές για το ίδιο αδίκημα. Ειδικότερα, το 2018 είχε εμπλακεί σε υπόθεση εμπρησμών από πρόθεση.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.