ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εύβοια: Πέθανε 21χρονος μετά από τροχαίο – Πάλεψε 9 μήνες για να κρατηθεί στη ζωή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime

THESTIVAL TEAM

«Έφυγε» από τη ζωή ο 21χρονος Κ.Φ. που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην Εύβοια και έδινε μάχη εδώ και εννέα μήνες για τη ζωή του.

Το σοβαρό τροχαίο είχε γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2025 στην Εύβοια και από τότε, λόγω του σοβαρού τραυματισμού, ο άτυχος νέος ταλαιπωρούνταν με την υγεία του.

Το μοιραίο -όπως αποδείχτηκε περιστατικό- είχε συμβεί στη Δροσιά Χαλκίδας όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο τότε 20χρονος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα ο νέος να εγκλωβιστεί σε αυτό και να τραυματιστεί σοβαρά.

Τον νεαρό άνδρα απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι, το παλικάρι διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά μετά από εννέα μήνες έχασε τη μάχη.

Ήταν ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία του «Ερμήλιου Soccer club» στη Δροσιά Χαλκίδας.

Εύβοια Τροχαίο

