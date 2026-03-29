MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εύβοια: Διάσωση αναβάτη Enduro από δύσβατο σημείο μετά από δίωρη επιχείρηση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας αναβάτης που συμμετείχε σε αθλητική διοργάνωση Enduro στην Εύβοια χρειάστηκε τη συνδρομή των αρχών μετά από ατύχημα στο όρος Πιξαριά. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινή τοποθεσία πίσω από το «Κοτρώνι», στην ευρύτερη περιοχή της Λάρκο, όταν η μηχανή του αναβάτη γλίστρησε σε ένα ιδιαίτερα απόκρημνο και δύσβατο μονοπάτι.

Η επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ήταν απαιτητική, καθώς το σημείο του ατυχήματος βρισκόταν σε υψόμετρο 700 μέτρων. Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Χαλκίδα, μαζί με εθελοντές του Κλιμακίου Ψαχνών και του Μαντουδίου με τη συνδρομή άλλων αθλητών Enduro, χρειάστηκε να πεζοπορήσουν για περίπου δύο ώρες προκειμένου να φτάσουν στον τραυματία.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, τοποθετώντας πρόχειρο νάρθηκα στο πόδι του άνδρα, ο οποίος έφερε πιθανό κάταγμα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορείο στη βάση του βουνού, διατηρώντας την επαφή του με το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο αναβάτης παραλήφθηκε από ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Εύβοια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

