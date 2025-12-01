MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εύβοια: Ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητη στο λιμάνι της Ερέτριας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ακόμη ένα περιστατικό μέθης σε ανήλικο, αναστάτωσε την Εύβοια και πιο συγκεκριμένα την περιοχή της Ερέτριας φέρνοντας ξανά το ζήτημα κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στο τραπέζι των προβληματισμών.

Όπως αναφέρει το evia online η ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς το Σάββατο, αργά το απόγευμα σε σημείο του Λιμενοβραχίονα της Ερέτριας στην Εύβοια.

Την ανήλικη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί.

Τελικά το κορίτσι που βρισκόταν τελικά υπό την επήρεια αλκοόλ, επανήλθε ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία του.

Εύβοια

