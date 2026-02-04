MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 40.000 ευρώ από σπίτι ηλικιωμένης στο Αγρίνιο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής μεγάλης αξίας από οικία ηλικιωμένης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, τρεις δράστες εισήλθαν σε σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας και αφαίρεσαν τσάντα με χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ, ένα δαχτυλίδι αξίας περίπου 400 ευρώ και προσωπικά έγγραφα της παθούσας. 

Όπως αναφέρει το pelop.gr κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο τέταρτος κατηγορούμενος, μαζί με δύο από τους αρχικούς δράστες, επιχείρησε νέα κλοπή στο ίδιο σπίτι, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν αφαιρέθηκε κανένα αντικείμενο.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και σε βάρος των τεσσάρων ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Αγρίνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χατζηδάκης για Χίο: Είναι δραματικό να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή -Να μην αδικούμε όμως τους Λιμενικούς

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο – Εννέα παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Πονοκέφαλος: 7 τύποι, συμπτώματα και αντιμετώπιση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα, είναι χρέος του κράτους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Κομβικής σημασίας η αυριανή ημέρα για το εξιτήριο της δημοσιογράφου