Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 40χρονου στην Πάρο – Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για το δράστη

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Αφγανό που δολοφόνησε τον 40χρονο συμπατριώτη του στην Πάρο και στην συνέχεια μετέβη σε κέντρο υποδοχής στη Σλοβενία απ’ όπου και διέφυγε. Πολιτικά ήταν τα κίνητρα του δράστη όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, στις 3 Οκτωβρίου, ο 40χρονος από το Αφγανιστάν είχε βρεθεί κατακρεουργημένος μέσα στο σπίτι που διέμενε στη Νάουσα της Πάρου. Ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με 19 μαχαιριές αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, εγκατέλειψε το νησί αλλά και την Ελλάδα.

Εντοπίστηκε στη Σλοβενία και κρατούνταν σε κέντρο φιλοξενίας, καθώς είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο. Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες της Σλοβενίας ότι είχε δολοφονήσει έναν συμπατριώτη του στη χώρα μας, αλλά μέχρι να φτάσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές της Γιούροστατ, ο 35χρονος Αφγανός έφυγε από το κέντρο φιλοξενίας και πλέον αναζητείται, σύμφωνα με το ertnews.gr

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμπατριωτών τους στο Αστυνομικό τμήμα Πάρου, τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν πολιτικά, καθώς το θύμα ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Είχαν προηγηθεί επεισόδια στο νησί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όπου φτάσαμε στο έγκλημα.