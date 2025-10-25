MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάστηκαν κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Για κλοπές αυτοκινήτων, κοσμημάτων και χρηματικών ποσών σε περιοχές της Νέας Μηχανιώνας, της Επανομής της Πυλαίας και της Καλαμαριάς κατηγορούνται τέσσερα άτομα ηλικίας από 15 έως 28 ετών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού ταυτοποίησαν τα τέσσερα άτομα ως δράστες έξι περιπτώσεων κλοπών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2024.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έκλεψαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, χρυσαφικά-τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: “Ο κοινός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έβρος: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη – Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Θεοφανία Παπαθωμά: Ένιωσα περισσότερο ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές μου, παρά από γυναίκες

ΥΓΕΙΑ 24 ώρες πριν

ΕΟΦ: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φερστάπεν: “Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να έχουμε ελπίδες για τον τίτλο”