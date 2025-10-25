Εξιχνιάστηκαν κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Για κλοπές αυτοκινήτων, κοσμημάτων και χρηματικών ποσών σε περιοχές της Νέας Μηχανιώνας, της Επανομής της Πυλαίας και της Καλαμαριάς κατηγορούνται τέσσερα άτομα ηλικίας από 15 έως 28 ετών.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού ταυτοποίησαν τα τέσσερα άτομα ως δράστες έξι περιπτώσεων κλοπών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2024.
Σύμφωνα με την αστυνομία, έκλεψαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, χρυσαφικά-τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
