Εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις κλοπών στη Θεσσαλονίκη – Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Συνεχίζονται οι συντονισμένες και στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, που πέρα από την καθημερινή αστυνόμευση με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, εστιάζουν και στην εξιχνίαση υποθέσεων που τελέστηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, έπειτα από αξιολόγηση προανακριτικού υλικού και με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ταυτοποίησαν τα στοιχεία έξι (6) ατόμων που εμπλέκονται σε πέντε υποθέσεις κλοπών και μία υπόθεση απείθειας.

Οι υποθέσεις αφορούν:

Κλοπή με τη μέθοδο του εναγκαλισμού,

Κλοπή επιβατικού οχήματος,

Διάρρηξη ζαχαροπλαστείου,

Κλοπή ηλεκτρικού πατινιού,

Κλοπή από υπεραγορά.

Τα αδικήματα τελέστηκαν από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024 έως τα μέσα Αυγούστου 2025, στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του Τμήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις πράξεις αυτές αφαιρέθηκαν συνολικά:

χρηματικό ποσό 1.372 ευρώ ,

, ένα ηλεκτρικό πατίνι ,

, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ,

, και μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος των εμπλεκόμενων ατόμων, οι οποίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.