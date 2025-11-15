Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές που έγιναν σε περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών – Χειροπέδες σε τρία άτομα, μεταξύ αυτών και ανήλικος

Συνελήφθησαν προχθές (13 Νοεμβρίου 2025) το βράδυ, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, 2 ημεδαποί άνδρες (ηλικίας 21 και 18 χρονών αντίστοιχα) καθώς και ένας 16χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της διακεκριμένη κλοπής.

Ειδικότερα, τα προαναφερόμενα άτομα ενεργώντας από κοινού, τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου 2025 αφαίρεσαν από την πόλη του Κιλκίς μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα όχημα ATV («γουρούνα»).

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου έως αρχές Νοεμβρίου του 2025, αφαίρεσαν από περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών συνολικά τρεις δίκυκλες μοτοσικλέτες, καθώς και έναν προφυλακτήρα από ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του ενός από τους ημεδαπούς άνδρες, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο με καρφιά.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν, ιδιοκτησίας του ενός εκ των συλληφθέντων, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.