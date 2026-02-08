MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού στα Χανιά – Tρεις συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού στα Χανιά και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος αλλοδαπού για συγκρότηση συμμορίας. Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται για εμπρησμό και φθορές καθώς και απόπειρα εκβίασης.

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης εμπρησμού σε επιχείρηση στα Χανιά. Ειδικότερα τις νυχτερινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

Από την αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λόγω εμπρησμού για την πρόκληση του οποίου ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών, οι οποίο ενήργησαν μετά από εντολή του αλλοδαπού. Χθες Σάββατο 07.02 αστυνομικοί της Δίωξης, πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε περιοχές των Χανίων και της Θεσσαλονίκης όπου εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν οι ημεδαποί κατηγορούμενοι . Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του αλλοδαπού και για απόπειρα εκβίασης σε βάρος αλλοδαπής με σκοπό τη μεταβίβαση μεγάλης ακίνητης περιουσίας στον ίδιο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ελληνική Αστυνομία Χανιά

