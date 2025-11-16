Εξιχνίαση απάτης σε βάρος άνδρα στο Κιλκίς – Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων

Δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, για υπόθεση απάτης σε βάρος άνδρα από την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον περασμένο Φεβρουάριο οι δύο δράστες είχαν αναρτήσει στο διαδίκτυο αγγελία πώλησης οχήματος, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του παθόντος. Αφού επικοινώνησε μαζί τους, κατάφεραν να τον πείσουν να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ως δήθεν προκαταβολή για την αγορά του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι δράστες εξαφανίστηκαν χωρίς να παραδώσουν το όχημα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αντιληφθεί ότι έπεσε θύμα απάτης και να απευθυνθεί στις αρχές.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε και η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.