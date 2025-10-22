MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξαρθρώθηκε συμμορία στην Καλλιθέα: Άρπαζαν αλυσίδες από πεζούς – Ανήλικοι στους συλληφθέντες

Εξαρθρώθηκε συμμορία που άρπαζε βίαια αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα.

Από αστυνομικούς του σχεδίου Αριάδνη συνελήφθησαν έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ Καλλιθέας δύο νεαροί και δύο ανήλικοι -20, 18, 17, 16 ετών- ως μέλη της συμμορίας ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο άτομα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία που διαπράττει ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη μετά από ενημέρωση για περίπτωση ληστείας όπου τέσσερα άτομα αφαίρεσαν απογευματινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου βίαια αλυσίδα λαιμού από πεζή γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας, άμεσα μετά από αναζητήσεις εντόπισαν έξω από το ΗΣΑΠ Καλλιθέας τους τέσσερις νεαρούς, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αφού εντόπιζαν τα θύματά τους πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ Καλλιθέας, τους προσέγγιζαν πεζή και αφαιρούσαν με βίαιο τράβηγμα αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους.

Από την προανακριτική έρευνα του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλλιθέας εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις ληστειών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ελληνική Αστυνομία

