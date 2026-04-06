Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με “μαϊμού” λογιστές, πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους – Bίντεο

Σε ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα που δρούσε σε ολόκληρη χώρα και εξαπατούσε πολίτες, προχώρησε η ΕΛΑΣ καθώς σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση που ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου 2026, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία ευθύνεται για δεκάδες απάτες, με τη λεία τους να ξεπερνά το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.



Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αχαρνές, κέντρο Αθήνας, Κόρινθο και Ηράκλειο Κρήτης ενώ σε αυτήν συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της Ο.Π.Κ.Ε., Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Ηρακλείου, την Καβάλα και τις Σέρρες αλλά και drone.



Από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται μια 23χρονη συνεργός τους.



Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Σύμφωνα με την αστυνομία η οργάνωση, η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διέθετε αυστηρή ιεραρχία και χωριζόταν σε δύο βασικούς πυλώνες.



Το «Στρατηγείο» (Τηλεφωνικό Κέντρο) και είχε έδρα οικισμό Ρομά στην Κόρινθο από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.



Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.



Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στα σπίτια των θυμάτων είτε σε σημείο που τους είχαν υποδείξει από όπου θα παραλάμβαναν στην συνέχεια τα κλοπιμαία.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την χώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τους αστυνομικούς.



Χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε «αχυρανθρώπους», ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή.



Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης που έγιναν στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, Των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το παράνομο όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ. Κατά τις έρευνες που έγιναν στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ,

σιδερογροθιά,

πιστόλι και -99- φυσίγγια,

-25- λίρες Αγγλίας,

κοσμήματα,

-2- smartwatch,

πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και

ρουχισμό που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.





Εξαρθρώθηκε επιπλέον εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Κατά την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις απάτες οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν και εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία δραστηριοποιούνταν μέλος της εγκληματικής ομάδας με τις απάτες. Κατά την διάρκεια της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον 2 ημεδαποί, 25 και 30 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος.



Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-0,49- γραμμ. κοκαΐνης,

-3,9- γραμμ. κάνναβης,

-0,45- κρυσταλλική σκόνη,

-2- γραμμ. άγνωστης προελεύσεως σκόνη και

-2- φαρμακευτικά δισκία.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.