Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Σάμο – Πέντε συλλήψεις μετά από συντονισμένη επιχείρηση

Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι ελληνικές αρχές στη Σάμο, με την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, έπειτα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα.

Η υπόθεση συνδέεται με το περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 34 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή «Καλλιθέα» της Σάμου, στις 30 Μαρτίου 2026. Το Γραφείο Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Σάμου, αξιοποιώντας πληροφορίες και σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), κατάφερε να αποδομήσει τη δράση του κυκλώματος.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Μεταξύ αυτών, δύο υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 26 και 34 ετών, οι οποίοι φέρονται ως οι βασικοί διακινητές των 34 μεταναστών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο άνδρες μετέφεραν τους αλλοδαπούς από τις τουρκικές ακτές στη Σάμο με ταχύπλοο σκάφος, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, υπήκοοι Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, ηλικίας 45, 24 και 43 ετών αντίστοιχα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως συνεργοί επί ελληνικού εδάφους. Από την προανάκριση προέκυψε ότι παρείχαν κατάλυμα, εφόδια και μεταφορικό μέσο, διευκολύνοντας την απόκρυψη και διαφυγή των δύο χειριστών του ταχυπλόου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με συστηματική και μακροχρόνια δράση στον χώρο της παράνομης διακίνησης μεταναστών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ένα επιβατικό όχημα που αξιοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δράσης τους, καθώς και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλύουν τα ευρήματα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και να διαπιστώσουν πιθανές διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα ή εμπλοκή των συλληφθέντων σε παρόμοιες υποθέσεις.

