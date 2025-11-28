Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράνομα μεγάλες ποσότητες φρέον από την Αλβανία στην Ελλάδα – 7 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν επτά άνδρες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο μέλη αυτής.

Οι συλληφθέντες, μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλών στη χώρα μας, τις διακινούσαν περαιτέρω μέσω οργανωμένου δικτύου διανομής, αποσκοπώντας στην πώλησή τους.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 977 φιάλες που περιείχαν παράνομο ψυκτικό υγρό φρέον, συνολικού βάρους 11 τόνων και 394,2 κιλών, 5 οχήματα, το χρηματικό ποσό των 1.742 ευρώ κ.α.

Η εμπορική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 494.500 ευρώ περίπου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Εξαρθρώθηκε, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, πολυμελής εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού (φρέον), από την Αλβανία στην Ελλάδα, στερούμενων των κατάλληλων πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, στερώντας το Ελληνικό Δημόσιο από την είσπραξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν προχθές (26-11-2025) τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες, σε περιοχές της Καστοριάς, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, συνολικά -7- ημεδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 38 έως 66 ετών, οι οποίοι μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλών στη χώρα μας, τις διακινούσαν περαιτέρω μέσω οργανωμένου δικτύου διανομής, αποσκοπώντας στην πώλησή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για Λαθρεμπορία κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο Εγκληματικής Οργάνωσης.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη -2- ημεδαπών μελών της οργάνωσης, εκ των οποίων ένας 53χρονος, αρχηγικό μέλος, που οργάνωνε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών (φρέον) από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους και ένας 70χρονος, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και κατόπιν συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων / Τελωνείο Καστοριάς, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς εντοπίσθηκαν προχθές (26-11-2025) το πρωί, σε περιοχή της Καστοριάς, να κινούνται ύποπτα -2- οχήματα, ένα Ι.Χ.Φ. και ένα Ι.Χ.Ε. με οδηγούς 38χρονο και 40χρονο αντίστοιχα και συνεπιβάτη στο Ι.Χ.Ε. όχημα έναν 44χρονο και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο χώρο φόρτωσης του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, -226- μεταλλικές φιάλες περιέχουσες φθοριούχο ψυκτικό αέριο (φρέον), συνολικού βάρους -2- τόνων και -504,20- κιλών, εμπορικής αξίας -101.500- ευρώ περίπου, ενώ το Ι.Χ.Ε. όχημα λειτουργούσε υποστηρικτικά συνδράμοντας στην απρόσκοπτη μεταφορά των παράνομων φιαλών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, ανωτέρω μεταλλικές φιάλες αφού εισάγονταν παράνομα σε προγενέστερο χρόνο και από άγνωστα άτομα, από την Αλβανία στη χώρα μας, τα μέλη της οργάνωσης τις συγκέντρωναν και τις απέκρυπταν προσωρινά πλησίον της ελληνοαλβανικής μεθορίου, σε χώρο που διαχειρίζονταν 66χρονος, με σκοπό να μεταφερθούν μετέπειτα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 40χρονου, με έδρα σε περιοχή της Καστοριάς.

Στη συνέχεια, τις προαναφερόμενες φιάλες παραλάμβανε 41χρονος υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος τις μετέφερε στις αποθήκες αυτής με έδρα σε περιοχή της Κοζάνης, ιδιοκτησίας 48χρονου και ακολούθως αυτές μεταφέρονταν από 46χρονο υπάλληλο της ίδιας μεταφορικής εταιρίας, στις αποθήκες άλλης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Ύστερα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα των μελών της οργάνωσης, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

• -751- παράνομες φιάλες περιέχουσες φρέον, συνολικού βάρους -8- τόνων και -890- κιλών, εμπορικής αξίας -393.000- ευρώ περίπου

• -211- κενές φιάλες (φρέον),

• -5- οχήματα, που τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν ως μέσα τέλεσης της παράνομης μεταφοράς,

• το συνολικό χρηματικό ποσό των -1.742- ευρώ,

• -7- κινητά τηλέφωνα και -7- κάρτες sim.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε επιπλέον, ότι από την ίδια εγκληματική οργάνωση είχαν εισαχθεί παράνομα από την Αλβανία ακόμη -220- φιάλες περιέχουσες φρέον, οι οποίες την 26-11-2025 μεταφέρθηκαν με την ίδια μεθοδολογία στην μεταφορική εταιρία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η συνολική εμπορική αξία των παράνομων φιαλών φρέον που κατασχέθηκαν, εκτιμάται σε τουλάχιστον -494.500- ευρώ και θα παραδοθούν στο Τελωνείο Καστοριάς, για να τον προσδιορισμό και τον καταλογισμό των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους (εξέταση από Χημείο κ.λ.π).

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς και συνεχίζεται για την περαιτέρω διερεύνηση της δράσης της οργάνωσης.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.