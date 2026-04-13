MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξάρχεια – Αιματηρή ληστεία σε περίπτερο: "Τους είπε δεν έχω χρήματα' και τον μαχαίρωσαν", λέει φίλος του θύματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» παραμένει ο περιπτεράς από το Μπαγκλαντές, που δέχθηκε αιματηρή επίθεση από ληστές στο περίπτερο που δούλευε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το επεισόδιο έγινε αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (13/04/2026) σε περίπτερο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με το θύμα να δέχεται πλήγμα από το μαχαίρι στην αρτηρία και να χάνει πολύ αίμα.

Ο τραυματίας επικοινώνησε με φίλο του, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να τον βοηθήσει.

Ο ίδιος περιέγραψε τι προηγήθηκε. Όπως είπε, οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα.

Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου» και ο ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε.

Όταν ο φίλος του έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Η κατάστασή του είναι κάπως κρίσιμη αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους» είπε στο τέλος ο φίλος του, ο οποίος ανέλαβε να σφραγίσει το περίπτερο.

Πηγή: newsit.gr

Εξάρχεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

