Έβρος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 23χρονου από την Ορεστιάδα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 23χρονου από την περιοχή του σταθμού ΚΤΕΛ, στην Ορεστιάδα Έβρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, ο Taner Balat, εξαφανίστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025. Έχει μαύρα πυκνά μαλλιά, μούσι, μουστάκι, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,80μ και είναι αδύνατος. Φέρει τατουάζ, στο αριστερό του χέρι στον αντίχειρα και τον δείκτη μία κορώνα και στον αριστερό του ώμο ένα γεράκι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν με τρείς λευκές ρίγες στα μανίκια, τζιν παντελόνι χρώματος μαύρου και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.