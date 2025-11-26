MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 23χρονου από την Ορεστιάδα

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 23χρονου από την περιοχή του σταθμού ΚΤΕΛ, στην Ορεστιάδα Έβρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, ο Taner Balat, εξαφανίστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025. Έχει μαύρα πυκνά μαλλιά, μούσι, μουστάκι, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,80μ και είναι αδύνατος. Φέρει τατουάζ, στο αριστερό του χέρι στον αντίχειρα και τον δείκτη μία κορώνα και στον αριστερό του ώμο ένα γεράκι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν με τρείς λευκές ρίγες στα μανίκια, τζιν παντελόνι χρώματος μαύρου και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Εξαφάνιση Ορεστιάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Απίστευτο! Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στον δρόμο για Χαλκιδική – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: 663 πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια ακόμη σορό Ισραηλινού ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ευγενίου: Δεν πρόκειται ποτέ να μεταβιβάσω τις μετοχές μου στον Μονεμβασιώτη

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Καιρός: Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλάζι φέρνει η κακοκαιρία Adel – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πώς να καθαρίσετε το κερί που έσταξε στο χαλί, χωρίς να το καταστρέψετε