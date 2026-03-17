Έβγαλαν 5 εκατομμύρια ευρώ από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία

Τουλάχιστον από το 2023 είχαν πιάσει «δουλειά» τα μέλη του κυκλώματος, εκμεταλλευόμενα αλλοδαπούς εργάτες, κυρίως από το Πακιστάν. Το κύκλωμα είχε διασυνδέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και για την εξάρθρωση του στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σε Κρήτη, Βοιωτία και Αττική συνελήφθησαν συνολικά 21 άνθρωποι (16 Έλληνες και 5 αλλοδαποί) ενώ κατασχέθηκε περισσότερα από 200.000 ευρώ. Όπως εκτιμάται, το κέρδος για το κύκλωμα, άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως μεταδίδει το newsit.gr.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση τουλάχιστον από το 2023, δημιουργώντας ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων, κυρίως από το Πακιστάν, τους οποίους στη συνέχεια εκμεταλλευόταν οικονομικά.

Το δίκτυο φαίνεται ότι λειτουργούσε με σαφή επιχειρησιακή δομή, στην οποία συμμετείχαν μέλη με διακριτούς ρόλους, από τον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» που φέρεται να συντόνιζε τη δράση, έως μεσάζοντες που στρατολογούσαν αλλοδαπούς στο εξωτερικό και «εικονικούς εργοδότες» προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι πέντε του «σκληρού πυρήνα»

Όπως δημοσιεύει το CretaLive, στον αποκαλούμενο «σκληρό πυρήνα» της οργάνωσης εντάσσονται πέντε πρόσωπα από την Κρήτη, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, τα οποία έχουν συλληφθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας 51χρονος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης και η 44χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού ΚΕΠ στο Ηράκλειο. Κατά τις αρχές, ο φερόμενος ως επικεφαλής είχε τον συντονισμό της δράσης και διαχειριζόταν τα οικονομικά της οργάνωσης, λαμβάνοντας χρήματα από τους μεσάζοντες και καταβάλλοντας ποσά στους εικονικούς εργοδότες.

Σε δεύτερο επίπεδο της δομής φέρονται να λειτουργούσαν επτά αλλοδαποί πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι αναζητούσαν άτομα σε ευάλωτη θέση στη χώρα καταγωγής τους, υποσχόμενοι νόμιμη εργασία και άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί πείθονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, δημιουργώντας έτσι χρέη προς το δίκτυο.

Οι εικονικοί εργοδότες

Καθοριστικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των λεγόμενων «εικονικών εργοδοτών». Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου, 11 πρόσωπα από την Κρήτη εμφανίζονταν ως εργοδότες αλλοδαπών εργαζομένων, υπογράφοντας εικονικές συμβάσεις εργασίας που χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από το εξωτερικό. Οι συμβάσεις αυτές ήταν η βάση για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου και για τη μεταγενέστερη υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής.

Στην πράξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι αλλοδαποί δεν απασχολούνταν στις θέσεις εργασίας που εμφανίζονταν στις συμβάσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να εξαναγκάζονταν σε αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.

Τους κρατούσαν τα διαβατήρια

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε επίσης περιπτώσεις παρακράτησης διαβατηρίων αλλοδαπών, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και περιορισμού της ελευθερίας τους. Μέχρι στιγμής έχουν τεκμηριωθεί 19 περιπτώσεις αλλοδαπών – όλοι πακιστανικής καταγωγής – για τους οποίους φέρεται να παρακρατήθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ άλλες 29 περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία δραστηριοποιείται από το 2021 ως ομόρρυθμη εταιρεία παροχής γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών γραφείου καθώς και υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης. Μέσω της επιχείρησης αυτής διεκπεραιώνονταν οι διαδικασίες μετάκλησης αλλοδαπών και οι αιτήσεις για άδειες διαμονής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέθεταν αιτήσεις για άδειες διαμονής αλλοδαπών ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», που παρέχει προσωρινό καθεστώς νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά τρεις βασικούς άξονες δράσης:

-48 υποθέσεις που αφορούν εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών,

-24υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και ακόμη

-212 υποθέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, τα ποσά που καταβάλλονταν από τους αλλοδαπούς προς το κύκλωμα έφθαναν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τις 20.000 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε άλλες κυμαίνονταν από 2.000 έως 10.000 ευρώ.

Η εξάρθρωση του δικτύου προέκυψε μετά από μακροχρόνια και συστηματική έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία βασίστηκε σε καταθέσεις θυμάτων, αξιοποίηση πληροφοριών, κατασχέσεις ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και σε στοιχεία από διοικητικούς φακέλους μεταναστών που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες.