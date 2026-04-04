Έτρεχε με 170 χλμ/ώρα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Συνελήφθη 23χρονος οδηγός

Στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη υπέρβαση ταχύτητας στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ύψος του κόμβου Θέρμης, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 170 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Η υπέρβαση του ορίου κατά 80 χλμ/ώρα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια τόσο του ίδιου του οδηγού όσο και των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

