Εθιμοτυπική επίσκεψη του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτ. Μακεδονίας στον Μητροπολίτη Γρεβενών

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες (20-02-2026) το πρωί στη Μητρόπολη Γρεβενών, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Έξαρχος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. ΔΑΒΙΔ συνεχάρη θερμά τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή για την ανάληψη των καθηκόντων του μετά τις πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα, μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την καθημερινότητα των πολιτών, την τρέχουσα επικαιρότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος των τοπικών αστυνομικών και εκκλησιαστικών Αρχών.