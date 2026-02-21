MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτ. Μακεδονίας στον Μητροπολίτη Γρεβενών

|
THESTIVAL TEAM

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες (20-02-2026) το πρωί στη Μητρόπολη Γρεβενών, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Έξαρχος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. ΔΑΒΙΔ συνεχάρη θερμά τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή για την ανάληψη των καθηκόντων του μετά τις πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα, μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την καθημερινότητα των πολιτών, την τρέχουσα επικαιρότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος των τοπικών αστυνομικών και εκκλησιαστικών Αρχών.

Γρεβενά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 22 ώρες πριν

Η πρώτη προβολή γάμου σε σινεμά στη Θεσσαλονίκη

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στο σχόλιο του Πέτρου Κουσουλού: “Μιλάμε για προσωπική επίθεση, ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο”

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

“Ζήστε το παρόν, ερωτευτείτε, να διαλέγετε τους φίλους σας, να είστε αξιοπρεπείς”: Ραγίζει καρδιές το μετά θάνατον μήνυμα του Έρικ Ντέιν

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο Αναστάσιος Ράμμος σε μια εξομολόγηση καρδιάς: Είμαι καθαρός από ουσίες και αλκοόλ δυο χρόνια, τέσσερις μήνες και δυο μέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Τα νέα “όπλα” της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και “αχυρανθρώπους” που αλλάζουν ΑΦΜ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στην πολιτεία Ζαμφάρα