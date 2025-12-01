MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έρχεται τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε οδηγούς από την ΕΛ.ΑΣ. – Πώς θα γίνεται, τι θα ανιχνεύει

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο όπλο στη φαρέτρα τους φαίνεται πως θα αποκτήσουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας προκειμένου να ενισχύσουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν σε οδηγούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει να προμηθευτεί ειδικές συσκευές, προκειμένου να γίνονται τεστ σε οδηγούς τα οποία θα ανιχνεύουν αν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών πριν πιάσουν το τιμόνι.

Μέχρι σήμερα οι άνδρες της Τροχαίας, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνο αλκοτέστ στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα είναι να ξεφεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου εκείνοι που οδηγούν έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών και να πιάνονται μόνο όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Η απόφαση για τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε οδηγούς έχει παρθεί εδώ και καιρό ωστόσο τώρα, φαίνεται πως πλησιάζουμε και στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Πώς θα γίνεται το τεστ

Σύμφωνα με το MEGA αυτό το τεστ θα γίνεται σε οδηγούς που θα σταματούν σε μπλόκα της Τροχαίας και θα κινούν τις υποψίες των Αρχών. Τότε, οι άνδρες της Τροχαίας θα τους υποβάλουν στο συγκεκριμένο τεστ, που θα γίνεται με μία μπατονέτα και δείγμα σάλιου.

Η κοκαΐνη, η ηρωίνη και το χασίς είναι μεταξύ των ουσιών που θα μπορούν να ανιχνεύονται με το συγκεκριμένο τεστ.

Αν επιβεβαιωθεί ότι ο οδηγός έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, θα ακολουθεί και αιματολογικός έλεγχος.

Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου-Κατακόλου – Δείτε φωτογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων, βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 40 λεπτά πριν

Ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατό ότι Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κορυδαλλός: Προσπαθούσε με τροχό να κόψει αλυσίδα μοτοσικλέτας – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο – Την χαρακτήρισε “ανίκανη να πετύχει τέλειο σκορ σε γνωστικό τεστ”