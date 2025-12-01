Έρχεται τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε οδηγούς από την ΕΛ.ΑΣ. – Πώς θα γίνεται, τι θα ανιχνεύει

Ένα νέο όπλο στη φαρέτρα τους φαίνεται πως θα αποκτήσουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας προκειμένου να ενισχύσουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν σε οδηγούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει να προμηθευτεί ειδικές συσκευές, προκειμένου να γίνονται τεστ σε οδηγούς τα οποία θα ανιχνεύουν αν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών πριν πιάσουν το τιμόνι.

Μέχρι σήμερα οι άνδρες της Τροχαίας, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνο αλκοτέστ στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα είναι να ξεφεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου εκείνοι που οδηγούν έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών και να πιάνονται μόνο όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Η απόφαση για τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε οδηγούς έχει παρθεί εδώ και καιρό ωστόσο τώρα, φαίνεται πως πλησιάζουμε και στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Πώς θα γίνεται το τεστ

Σύμφωνα με το MEGA αυτό το τεστ θα γίνεται σε οδηγούς που θα σταματούν σε μπλόκα της Τροχαίας και θα κινούν τις υποψίες των Αρχών. Τότε, οι άνδρες της Τροχαίας θα τους υποβάλουν στο συγκεκριμένο τεστ, που θα γίνεται με μία μπατονέτα και δείγμα σάλιου.

Η κοκαΐνη, η ηρωίνη και το χασίς είναι μεταξύ των ουσιών που θα μπορούν να ανιχνεύονται με το συγκεκριμένο τεστ.

Αν επιβεβαιωθεί ότι ο οδηγός έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, θα ακολουθεί και αιματολογικός έλεγχος.