MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επίθεση σε οικογένεια Ισραηλινών στο Ηράκλειο – Περισσότερες από 15 προσαγωγές

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε στο Ηράκλειο με οικογένεια Ισραηλινών να δέχεται επίθεση, ενώ λίγο νωρίτερα βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης από άτομα που αντιτίθενται στην παρουσία του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της περιοχής.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί είχαν μπογιές στα ρούχα τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, σε περισσότερες από 15 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν λοιπόν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και ποιοι απ’ αυτούς έχουν εμπλοκή στο επεισόδιο.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι και οδηγούσαν επικίνδυνα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Αντιπροσωπεία της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης επισκέφθηκε τον Οτσαλάν στη φυλακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 28 λεπτά πριν

Μεγαλόπολη: Πέταξαν σκυλίτσα στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 334 προϊόντα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 25η Νοεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ιταλία: Άνεργος παρίστανε τη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη