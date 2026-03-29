Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια – 114 προσαγωγές

Επίθεση σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ στα Εξάρχεια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Protothema.gr, την επίθεση πραγματοποίησε ομάδα περίπου 20-30 ατόμων που πέταξαν πέτρες στους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην οδό Κωλέττη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα άτομα που έκαναν την επίθεση μπήκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκλεισαν τα ρολά.

Στο σημείο βρέθηκε εισαγγελέας με αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές.