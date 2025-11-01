Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια – Ένας τραυματίας

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11), στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη, όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί.

Από την επίθεση ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένα όχημα έχει υποστεί φθορές.