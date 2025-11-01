MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια – Ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11), στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη, όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί.

Από την επίθεση ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένα όχημα έχει υποστεί φθορές.

Ελληνική Αστυνομία Εξάρχεια

