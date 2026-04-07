Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι, προσαγωγές και συλλήψεις στο κέντρο της πόλης

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών, στο πλαίσιο ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, καθώς και για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η δράση έλαβε χώρα κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026 και διήρκεσε έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, με επίκεντρο κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του Ιερός Ναός Παναγίας Χαλκέων, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγορά Βλάλη, κατά μήκος της οδός Εγνατία, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Νεάπολη – Συκιές.

Στο πλαίσιο των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν συνολικά 109 άτομα και 10 οχήματα,

Προσήχθησαν 17 άτομα,

Συνελήφθησαν 4 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε περιοχές με αυξημένη κινητικότητα και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε διάφορα σημεία του Νομού Θεσσαλονίκης.