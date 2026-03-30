ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση διάσωσης στον Ψηλορείτη – ΙΧ με τρεις επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε τα ξημερώματα στα χιόνια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις 4 τα ξημερώματα στον Ψηλορείτη, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ακινητοποίηση στα χιόνια αυτοκινήτου με τρεις επιβαίνοντες.

Στο ΙΧ επέβαιναν τρεις νεαροί ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον Ψηλορείτη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και αστυνομικοί, που κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, φρόντισαν για τον απεγκλωβισμό τους.

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί οι νεαροί, που είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.

Κρήτη Πυροσβεστική Υπηρεσία

