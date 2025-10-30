Επιχείρηση “αγέλη Πυλαίας”: Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη από αδέσποτα σκυλιά – “Το παιδί μου φοβήθηκε πάρα πολύ”

Αναστάτωση έχει προκληθεί σε πολίτες στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία πολυμελής αγέλη αδέσποτων σκύλων έχει επιτεθεί σε γάτες και περαστικούς ενώ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 27 Οκτωβρίου όρμησε σε μια 14χρονη.

Η αγέλη κινείται εδώ και μήνες σε διάφορες γειτονιές μεταξύ των ορίων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς με τους κατοίκων των εν λόγω περιοχών να έχουν ξεσηκωθεί καθώς φοβούνται για την σωματική τους ακεραιότητα.

Τελευταίο περιστατικό ήταν μια 14χρονη που όπως είπε στο protothema.gr η μητέρα της, Νάντια Ζ. το παιδί της επέστρεφε από έξοδο και λίγο πριν φτάσει στο σπίτι, η αγέλη των σκύλων της όρμησε και ευτυχώς οι φωνές της μικρής ήταν αυτές που την έσωσαν αφού ένας ιδιοκτήτης καφετέριας και κάποιοι θαμώνες έσπευσαν να την βοηθήσουν.

«Τη Δευτέρα το βράδυ η κόρη μου γυρνούσε από μια έξοδο και περνούσε μπροστά από ένα μαγαζί στην οδό Κανάρη, απέναντι από τον Κήπο του Καλού. Εκεί ήταν η αγέλη σκύλων που κυνηγούσε κάποια άλλα παιδάκια και πιο μπροστά από αυτά τα παιδιά ήταν η κόρη μου η οποία όταν είδε την αγέλη τρόμαξε κι άρχισε να τρέχει καθώς τα σκυλιά την κυνηγούσαν. Το παιδί μου φοβήθηκε πάρα πολύ και λίγο πριν φτάσει κοντά σε μια καφετέρια τα σκυλιά την είχαν πλησιάσει πάρα πολύ και ευτυχώς βγήκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ο οποίος τα έδιωξε και συνόδευσε την κόρη μου μέχρι το σπίτι» είπε η μητέρα της 14χρονης που πρόσθεσε ότι η κόρη «εκείνο το βράδυ έτρεμε από τον φόβο της και δεν μπορούσε να κοιμηθεί».

«Ακόμα και σήμερα η κόρη μου φοβάται να περάσει από σημεία της γειτονιάς και να κυκλοφορήσει» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι σήμερα το απόγευμα κάτοικοι της γειτονιάς θα συλλέξουν υπογραφές διαμαρτυρίας ζητώντας από τους Δήμους «να μαζέψουν τα σκυλιά της αγέλης που είναι επικίνδυνα για την σωματική μας ακεραιότητα, προ λίγων εβδομάδων η αγέλη επιτέθηκε σε φίλη της μεγάλη μου κόρης».

Η αγέλη των αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr και μαρτυρίες φιλοζωικών, προχωρούν σε επιθέσεις σε γάτες σχεδόν κάθε μέρα με τους κατοίκους πολλών γειτονιών στην ανατολική Θεσσαλονίκη να φοβούνται να κυκλοφορήσουν ειδικά τις βραδινές ώρες.

Μετά τα δεκάδες παράπονα πολιτών οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς συντονίστηκαν προκειμένου να επιχειρήσουν για να μαζέψουν τα σκυλιά της αγέλης.

«Εδώ και τρεις μήνες, οι τρεις δήμοι ασχολούμαστε με την αγέλη και ονομάσαμε την επιχείρηση “αγέλη Πυλαίας” είπε στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης.

Η αγέλη αποτελούνταν από περίπου 19 αδέσποτα σκυλιά και μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης κατάφεραν και έπιασαν τρία «με παγίδες που στήθηκαν στα όρια του Δήμου μας στον Κήπο του Καλού» ενώ σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη κατάφεραν και έπιασαν έξι.

«Έχουμε κατασκευάσει ελεγχόμενο φράχτη και ακολουθούμε σταδιακή εξοικείωση των ζώων. Δηλαδή πηγαίνουμε και σιτίζουμε τρεις φορές την ημέρα τα ζώα της αγέλης εντός του φράχτη ώστε να μάθουν να μπαίνουν μέσα σε αυτόν προκειμένου να τα πιάσουμε ταυτόχρονα» είπε στο protothema.gr η αντιδήμαρχος αρμόδια για τα αδέσποτα στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Βίβιαν Λιόλιου προσθέτοντας ότι σήμερα με την συγκεκριμένη μέθοδο κατάφεραν και έπιασαν έξι σκυλιά μέλη της εν λόγω αγέλης.

«Σήμερα συγκεκριμένα μετά από ένα μήνα εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας καταφέραμε και πιάσαμε έξι σκυλιά της αγέλης τα οποία αυτή την στιγμή βρίσκονται στον συνεργαζόμενο κτηνίατρο μας όπου εκεί θα τα στειρώσουμε, θα τα τσιπάρουμε, θα εμβολιαστούν κλπ, θα τα ελέγξει ο συνεργαζόμενος εκπαιδευτής σκύλων και μετά όπως λέει η νομοθεσία θα επανενταχθούν σε διαφορετικά σημεία του Δήμου και φυσικά χωριστά το ένα με το άλλο» είπε κ. Λιόλιου προσθέτοντας ότι έως σήμερα «τα ζώα δεν έχουν δαγκώσει κάποιον, αλλά εμφανίζουν αγελαία συμπεριφορά».

«Με το που θα χωριστούν και το καθένα θα είναι μόνο του, τα σκυλιά δεν θα έχουν την ίδια συμπεριφορά που έχουν ως αγέλη. Σκοπός μας είναι η διάσπαση της αγέλης» τόνισε.

Μετά την παγίδευση συνολικά εννέα σκύλων της αγέλης η επιχείρηση των τριών Δήμων συνεχίζεται καθώς απομένουν να πιαστούν άλλα δέκα ζώα ενώ όπως επισήμανε ο κ. Διαμαντάκης «ασχολούμαστε καθημερινά με το θέμα για να το λύσουμε αλλά είναι δύσκολη η επιχείρηση γιατί είναι μεγάλη η έκταση στην οποία κυκλοφορεί η αγέλη».