Επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο: Εξωσχολικός χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Ένας εξωσχολικός, 21 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, μπήκε στον χώρο της σχολής και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να φύγει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 21χρονος φέρεται να χαστούκισε την διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο. Κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

