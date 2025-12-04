Επεισοδιακή σύλληψη 49χρονου που πουλούσε ηρωίνη και σε Λιμενικό: Κατάπιε τα ναρκωτικά, κλώτσησε τους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα που διακινούσε ηρωίνη σε περιοχή της Αττικής αλλά και ενός Λιμενικού ο οποίος ήταν πελάτης του, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 49χρονος ημεδαπός και ένας Λιμενικός, για –κατά περίπτωση– παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -3- άτομα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, μετά από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, προέκυψε ότι ο 49χρονος προέβαινε στη συστηματική διακίνηση ηρωίνης σε περιοχή της Αττικής.

Ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών ο 49χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα, ενώ οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν καθ’ όλο το 24ωρο, με τις ποσότητες να παραδίδονται χέρι με χέρι εξωτερικά της πολυκατοικίας ή να τοποθετούνται στη ρόδα ή στη σέλα δίκυκλου, ιδιοκτησίας του.

Παράλληλα, προέκυψε ότι από τον 49χρονο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών και ο Λιμενικός, ο οποίος επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το διαμέρισμα, όπου και παρέμενε για μικρό χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, για να μην γίνονται αντιληπτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών με τους τακτικούς πελάτες ήταν προσυμφωνημένη, ενώ χρησιμοποιούσαν λέξεις σε αργκό, όπως μπλούζα, εννοώντας ποσότητα ηρωίνης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης αρχικά συνελήφθη ο Λιμενικός, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 49χρονο.

Ακολούθησε και η σύλληψη του 49χρονου, ο οποίος βλέποντας τους αστυνομικούς προχώρησε στην κατάποση ποσότητας ναρκωτικής ουσίας, ώστε να μην βρεθεί στην κατοχή του, ενώ παράλληλα αντιστάθηκε σθεναρά με λακτίσματα με σκοπό να διαφύγει.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 5,16 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 10,37 γραμμαρίων.

ξύλινο κουτί που περιείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -2,90- γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας,

3 ναρκωτικά δισκία,

2 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 484 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε τουλάχιστον -14- περιπτώσεις διακίνησης ποσοτήτων ηρωίνης, ενώ ο Λιμενικός προέβη σε τουλάχιστον -8- περιπτώσεις αγοράς ποσοτήτων ηρωίνης κατά το διάστημα από 01-11-2025 έως 02-12-2025.

Ο Λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.