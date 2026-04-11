Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που φεύγουν με τα κλοπιμαία

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ, η αστυνομία ενημερώθηκε για διάρρηξη, σε σπίτι στην οδό Σίφνου στη Βάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, οι διαρρήκτες ήταν τρεις και είχαν διαφύγει με ένα λευκό αυτοκίνητο και λεία 5.000 ευρώ.

Πολύ γρήγορα στην συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής μια Ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισε ένα όχημα που παρέπεμπε στο ΙΧ των δραστών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ακολούθησε καταδίωξη και κάποια στιγμή ο οδηγός κινήθηκε με σκοπό να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αντρών της ΕΛ.ΑΣ.

Τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των αγνώστων χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τελικά οι διαρρήκτες κατάφεραν να διαφύγουν και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, για τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει σχέδιο αστυνόμευσης, για την αποφυγή διαρρήξεων και κλοπών ενώ υπογραμμίζεται πως είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση να ενημερώνεται αμέσως η αστυνομία.