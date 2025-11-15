MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ξυλοδαρμούς και ζημιές μέσα στο κτήριο – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ ακροαριστερών και εκπροσώπων του ΚΚΕ, ενώ σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Τι ώρες ανοίγει το Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με απόφαση, σήμερα και αύριο Κυριακή (16/11), το συγκρότημα της Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00. Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν μεν και πάλι στις 09:00, όμως θα κλείσουν στις 13:00, για να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Από το πρωί του Σαββάτου, πολίτες αφήνουν λουλούδια, ενώ εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων αφήνουν στεφάνια. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Επεισόδια Πολυτεχνείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μήνυμα Μαδούρο στον Τραμπ: Θέλουμε ειρήνη σε όλη την Αμερική, όχι άλλη Λιβύη, όχι άλλο Αφγανιστάν

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης και ΧΑΝΘ ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Θραύσματα ουκρανικών drones έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό Νοβοβορόνεζ, λέει η Ρωσία

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Το κοινό βότανο που σε προστατεύει από κρυολογήματα και μπουστάρει το ανοσοποιητικό σου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι “παλιατζήδες” αδειάζουν τα σπίτια από άχρηστα με ένα “κλικ” και τίποτα δεν πάει χαμένο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Πιερρακάκης από Λονδίνο: Στόχος η μείωση του χρέους κάτω από το 120% πριν το 2030