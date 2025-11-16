MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας – Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο τουρίστα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σορός άνδρα από το Λιμενικό Σώμα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας.

Η σορός μεταφέρθηκε με σκάφος του Λ.Σ. στο λιμάνι του Καμαρίου, όπου και παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξετάσεις.

Εξετάζεται η πιθανότητα να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές και αγνοείται εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο 72χρονος είχε εξαφανιστεί από το Στόμιο Λάρισας, ενώ το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς.

Λιμενικό Σώμα Μαγνησία

