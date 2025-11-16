Εντοπίστηκαν δύο σοροί βόρεια της Γαύδου – Σε εξέλιξη προανάκριση

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, εντόπισε δύο σορούς αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Γαύδου. Οι σοροί ανασύρθηκαν από το πλήρωμα ενός πλοίου της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.