ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντοπίστηκαν 28 μετανάστες στα νότια της Γαύδου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εντοπισμό και διάσωση 28 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποίησαν σήμερα δύο σκάφη της FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Γαύδος Λιμενικό Σώμα Μετανάστες

