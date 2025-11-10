Εντοπίστηκαν 28 μετανάστες στα νότια της Γαύδου
Εντοπισμό και διάσωση 28 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποίησαν σήμερα δύο σκάφη της FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
