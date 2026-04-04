Εντοπισμός και κατάσχεση 42,78 κιλών κατεργασμένης κάνναβης στη Ρόδο

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Α’ Λιμενικού Τμήματος Λίνδου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου εντόπισαν στην παραλιακή περιοχή «ΠΛΗΜΜΥΡΙ», κατόπιν ενημέρωσης, ένα ψάθινο δέμα που περιείχε σαράντα (40) αυτοσχέδιες συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας), το οποίο κατασχέθηκε και παραδόθηκε στην Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) της Λιμενικής Αρχής της Ρόδου. Κατόπιν ζύγισης, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό μεικτό βάρος της κατασχεθείσας ποσότητας ανέρχεται σε 42.784,73 γραμμάρια, ενώ η χρηματική της αξία της εκτιμάται στις τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (320.000€).

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον δεμάτων ή περαιτέρω σχετικών ευρημάτων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου διενεργείται προανάκριση, ενώ η ανωτέρω ποσότητα των ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία του Κράτους.