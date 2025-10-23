MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντοπισμός και διάσωση 63 αλλοδαπών δυτικά της Ζακύνθου

|
THESTIVAL TEAM

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 63 αλλοδαπών επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, που βρισκόταν κοντά στην περιοχή και ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και υπό την καθοδήγηση του ΕΚΣΕΔ μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Ζάκυνθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Γκάζι: “Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη” λέει 20χρονη που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο το ίδιο βράδυ που κατέρρευσε η 16χρονη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 23 ώρες πριν

Η OpenAI λανσάρει το νέο πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, ChatGPT Atlas, για να ανταγωνιστεί τον Google Chrome

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καρφώθηκε σίδερο στο μπράτσο του και εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα – Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 24 ώρες πριν

Πόσα χιλιόμετρα “πρέπει” να έχει ένα μεταχειρισμένο – Τι λένε οι ειδικοί

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο που ανέβασε στο TikTok – “Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, από μ…κες χορτάσαμε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Δημογλίδου για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: Δεν προκύπτει κλήση στο 100, ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο ΑΤ