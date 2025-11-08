MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα επιχείρηση διάσωσης 60 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι 60 διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και φιλοξενούνται προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Γαύδος

