Εντοπισμός 40 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους μετά από καταδίωξη στη Χίο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ένα ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου. Ακολούθησε καταδίωξη και ο χειριστής του ταχυπλόου προσάραξε το σκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Ύστερα από έρευνες στην ξηρά, στελέχη της Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, εντόπισαν συνολικά 41 αλλοδαπούς (12 άνδρες, 12 γυναίκες και 17 ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί την προανάκριση, συνέλαβε τον 47χρονο αλλοδαπό χειριστή του σκάφους, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί διακίνησης παράτυπων μεταναστών και παράνομης εισόδου στη χώρα. Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι είχε καταχώριση στο σύστημα SIS II.

Το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.

Λιμενικό Σώμα Χίος

