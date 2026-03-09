Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε νομούς της Κ. Μακεδονίας – 25 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συστηματικά στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, με τις αστυνομικές αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το διάστημα από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 655 τροχονομικοί έλεγχοι. Από αυτούς βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη χρήση κράνους.

Αναλυτικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

14 οδηγούς δικύκλων

11 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Ειδικότερα:

Για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε οδηγούς που δεν μεριμνούν για τη χρήση κράνους από τον επιβάτη.

Για τους επιβάτες δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ.

Για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τις αστυνομικές αρχές, βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η εμπέδωση της υποχρέωσης χρήσης πιστοποιημένου κράνους από οδηγούς και επιβάτες, καθώς αποτελεί βασικό μέσο προστασίας της ζωής.

Στο πλαίσιο της δράσης, πέρα από τους εντατικούς ελέγχους, υλοποιούνται και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με κύριο σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής