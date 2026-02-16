MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένοπλη ληστεία με έναν δράστη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, η ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε σούπερ μάρκετ επί της Θηβών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης ήταν ένας και μπήκε στο σούπερ μάρκετ κρατώντας όπλο και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Αφού αφαίρεσε χρήματα από τα ταμεία, ο ληστής έφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται.

