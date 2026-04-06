Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ στην Αττική – Άρπαξαν τα χρήματα από το ταμείο απειλώντας υπαλλήλους και πελάτες
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας (6/4) σε κατάστημα ΕΛΤΑ στη Λεωφ. Μαραθώνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης εισέβαλε στον χώρο και υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας χρήματα από τα ταμεία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
