ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ένας τραυματίας μετά από εκτροπή οχήματος στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (22/11) στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 10:00 το πρωί, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος, εξετράπη της πορείας του, λίγο πριν τα διόδια Στρυμονικού προς Σέρρες και έπεσε σε προστατευτικές μπάρες.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σερρών.

Σέρρες Τροχαίο ατύχημα

