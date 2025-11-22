Ένας τραυματίας μετά από εκτροπή οχήματος στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών
Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (22/11) στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 10:00 το πρωί, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος, εξετράπη της πορείας του, λίγο πριν τα διόδια Στρυμονικού προς Σέρρες και έπεσε σε προστατευτικές μπάρες.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σερρών.
