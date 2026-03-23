Ένας νεκρός από το τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου μεταξύ Βραχνεϊκων και Τσουκαλεϊκων.

Ο συνεπιβάτης στο μαύρο ΙΧ (το οποίο οδηγούσε η γυναίκα του) είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και τελικά κατέληξε λίγο αργότερα. Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη η σύζυγός του και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το tempo24.news το ζευγάρι ερχόταν από τον Αλισσό.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης που οδήγησαν στον θάνατο έναν άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.